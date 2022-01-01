Главная > Сравнение смартфонов > Realme 9 Pro vs OnePlus 8 – что лучше выбрать?

Oppo Realme 9 Pro против OnePlus 8

Оппо Реалми 9 Про
VS
Ванплас 8
Oppo Realme 9 Pro
OnePlus 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.55-дюймового OnePlus 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 24% лучшая автономность (134 vs 108 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 8
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (802 против 564 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro
vs
OnePlus 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 88.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% 97.7%
ШИМ (PWM) - 373 Гц
Время отклика 30 мс 2.8 мс
Контрастность 1230:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme 9 Pro
564 нит
OnePlus 8 +42%
802 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 160.2 мм
Ширина 75.6 мм 72.9 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 195 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro
84.4%
OnePlus 8 +5%
88.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про и Ванплас 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 650
Частота GPU - 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9 Pro
688
OnePlus 8 +31%
904
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro
2004
OnePlus 8 +67%
3341
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro
397481
OnePlus 8 +61%
641281
CPU - 182154
GPU - 218513
Memory - 112325
UX - 129855
Total score 397481 641281
3DMark Wild Life Performance
Realme 9 Pro
1211
OnePlus 8 +216%
3828
Stability 99% 99%
Graphics test 7 FPS 22 FPS
Graphics score 1211 3828
PCMark 3.0 score 9593 11239
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Realme UI 3.0 OxygenOS 12
Размер системы из коробки 17 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да (50% за 22 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:52 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro +37%
19:52 ч.
OnePlus 8
14:22 ч.
Время просмотра видео
Realme 9 Pro +9%
21:20 ч.
OnePlus 8
19:45 ч.
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro +27%
36:16 ч.
OnePlus 8
28:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro vs OnePlus 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro
84 дБ
OnePlus 8 +6%
89.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Realme 9 Pro или Poco X3 NFC
2. Realme 9 Pro или Redmi Note 10 Pro
3. Realme 9 Pro или Realme 8 Pro
4. Realme 9 Pro или Redmi Note 10 Pro Max
5. Realme 9 Pro или Realme GT Neo 2
6. OnePlus 8 или Galaxy S10
7. OnePlus 8 или iPhone XR
8. OnePlus 8 или iPhone 11
9. OnePlus 8 или Galaxy S20
10. OnePlus 8 или Mi 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры