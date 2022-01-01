Главная > Сравнение смартфонов > Realme 9 Pro vs A9 (2020) – что лучше выбрать?

Oppo Realme 9 Pro против A9 (2020)

Оппо Реалми 9 Про
VS
Оппо А9 (2020)
Oppo Realme 9 Pro
Oppo A9 (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Oppo A9 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (564 против 477 нит)
Причины выбрать Oppo A9 (2020)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro
vs
A9 (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 82.5%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% -
Время отклика 30 мс -
Контрастность 1230:1 -
Максимальная яркость
Realme 9 Pro +18%
564 нит
A9 (2020)
477 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 163.6 мм
Ширина 75.6 мм 75.6 мм
Толщина 8.5 мм 9.1 мм
Вес 195 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro +2%
84.4%
A9 (2020)
82.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про и Оппо А9 (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU - 600 МГц
FLOPS - ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9 Pro +121%
688
A9 (2020)
312
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro +43%
2004
A9 (2020)
1400
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro +128%
397481
A9 (2020)
174546
CPU - 59559
GPU - 30441
Memory - 41952
UX - 43074
Total score 397481 174546
3DMark Wild Life Performance
Realme 9 Pro
1211
A9 (2020)
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1211 -
PCMark 3.0 score 9593 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 3.0 ColorOS 7
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro
19:52 ч.
A9 (2020)
н/д
Время просмотра видео
Realme 9 Pro
21:20 ч.
A9 (2020)
н/д
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro
36:16 ч.
A9 (2020)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro vs Oppo A9 (2020)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5024 x 3221
Апертура f/2.1 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro
84 дБ
A9 (2020)
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Realme 9 Pro против Xiaomi Poco X3 NFC
2. Oppo Realme 9 Pro против Xiaomi Redmi Note 10 Pro
3. Oppo Realme 9 Pro против Realme 8 Pro
4. Oppo Realme 9 Pro против Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
5. Oppo Realme 9 Pro против GT Neo 2
6. Oppo A9 (2020) против Samsung Galaxy A51
7. Oppo A9 (2020) против Huawei Nova 5T
8. Oppo A9 (2020) против A5 (2020)
9. Oppo A9 (2020) против Xiaomi Redmi Note 9S
10. Oppo A9 (2020) против Realme 6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры