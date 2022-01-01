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Oppo Realme 9 Pro против F19 Pro

Оппо Реалми 9 Про
VS
Оппо F19 Про
Oppo Realme 9 Pro
Oppo F19 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.43-дюймового Oppo F19 Pro, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 690 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4310 мАч
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 700 и 412 баллов
Причины выбрать Oppo F19 Pro
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (801 против 568 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro
vs
F19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 85.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% -
Время отклика 30 мс -
Контрастность 1230:1 -
Максимальная яркость
Realme 9 Pro
568 нит
F19 Pro +41%
801 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 160.1 мм
Ширина 75.6 мм 73.3 мм
Толщина 8.5 мм 7.8 мм
Вес 195 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro
84.4%
F19 Pro +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про и Оппо F19 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Mediatek Helio P95
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 PowerVR GM9446
Частота GPU 840 МГц 970 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9 Pro +70%
700
F19 Pro
412
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro +35%
2028
F19 Pro
1504
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro +89%
387216
F19 Pro
204754
CPU 122628 57723
GPU 92185 29785
Memory 56464 44951
UX 112915 72119
Total score 387216 204754
3DMark Wild Life Performance
Realme 9 Pro
1211
F19 Pro
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1211 -
PCMark 3.0 score 9593 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Realme UI 3.0 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:37 ч. -
Просмотр видео 17:25 ч. -
Игры 07:27 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Realme 9 Pro
40:03 ч.
F19 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro vs Oppo F19 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4624 x 3468
Апертура f/2.1 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro
84 дБ
F19 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 Pro более удачной покупкой.

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