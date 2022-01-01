Oppo Realme 9 Pro против F19 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.43-дюймового Oppo F19 Pro, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 690 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4310 мАч
- Смартфон на 1 год новее
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 700 и 412 баллов
Причины выбрать Oppo F19 Pro
- На 41% выше максимальная яркость экрана (801 против 568 нит)
- Возможность записи 4K-видео
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 23 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
51
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
|85.2%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.6%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
|Контрастность
|1230:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|160.1 мм
|Ширина
|75.6 мм
|73.3 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.8 мм
|Вес
|195 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Mediatek Helio P95
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|PowerVR GM9446
|Частота GPU
|840 МГц
|970 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9 Pro +70%
700
412
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro +35%
2028
1504
|CPU
|122628
|57723
|GPU
|92185
|29785
|Memory
|56464
|44951
|UX
|112915
|72119
|Total score
|387216
|204754
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Graphics score
|1211
|-
|PCMark 3.0 score
|9593
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
|ColorOS 11.1
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4310 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Да, VOOC 4.0 (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:05 ч.
|Веб-серфинг
|14:37 ч.
|-
|Просмотр видео
|17:25 ч.
|-
|Игры
|07:27 ч.
|-
|Режим ожидания
|124 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4624 x 3468
|Апертура
|f/2.1
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.41 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 Pro более удачной покупкой.
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