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Oppo Realme 9 против Google Pixel 6a

Оппо Реалми 9
VS
Гугл Пиксель 6а
Oppo Realme 9
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 апреля 2022 года Oppo Realme 9 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 33% лучшая автономность (42:59 vs 32:23 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (870 против 645 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 430 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 9
645 нит
Pixel 6a +35%
870 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 152.2 мм
Ширина 73.3 мм 71.8 мм
Толщина 7.99 мм 8.9 мм
Вес 178 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 +1%
84.2%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Google Tensor
Макс. частота 2400 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G78 MP20
Частота GPU 1114 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9
378
Pixel 6a +175%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9
1586
Pixel 6a +81%
2869
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9
288875
Pixel 6a +170%
779273
CPU 86582 229804
GPU 50350 299774
Memory 73914 114943
UX 79973 142121
Total score 288875 779273
3DMark Wild Life Performance
Realme 9
447
Pixel 6a +1255%
6058
Stability 99% 55%
Graphics test 2 FPS 36 FPS
Graphics score 447 6058
PCMark 3.0 score 8012 9691
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Realme UI 3.0 Stock Android
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:18 ч. 11:03 ч.
Просмотр видео 18:35 ч. 16:44 ч.
Игры 07:31 ч. 06:15 ч.
Режим ожидания 139 ч. 91 ч.
Общая автономность
Realme 9 +33%
42:59 ч.
Pixel 6a
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV08D10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3840 x 2160
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Realme 9
н/д
Pixel 6a
140
Качество видео
Realme 9
н/д
Pixel 6a
111
Итоговая оценка камеры
Realme 9
н/д
Pixel 6a
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9
н/д
Pixel 6a
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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