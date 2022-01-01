Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2022 года Oppo Realme 9i с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.