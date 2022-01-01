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Oppo Realme 9i против Realme 9 Pro

Оппо Реалми 9i
VS
Оппо Реалми 9 Про
Oppo Realme 9i
Oppo Realme 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2022 года Oppo Realme 9i с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9i
  • Стерео динамики
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (566 против 477 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 694 и 368 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9i
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Максимальная яркость
Realme 9i
477 нит
Realme 9 Pro +19%
566 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 164.3 мм
Ширина 75.7 мм 75.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 190 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9i
84.2%
Realme 9 Pro
84.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9i и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9i
368
Realme 9 Pro +89%
694
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9i
1499
Realme 9 Pro +34%
2010
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9i
250690
Realme 9 Pro +60%
400589
CPU 81097 -
GPU 38425 -
Memory 68438 -
UX 63600 -
Total score 250690 400589
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9i
н/д
Realme 9 Pro
19:52 ч.
Время просмотра видео
Realme 9i
н/д
Realme 9 Pro
21:20 ч.
Время разговора (3G)
Realme 9i
н/д
Realme 9 Pro
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9i vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.1
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если камера, корпус и звук – то Oppo Realme 9i.

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