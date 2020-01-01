Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Oppo Realme C11 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.