Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 августа 2020 года Oppo Realme C12 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.