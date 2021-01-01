Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2020 года Oppo Realme C15 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.3-дюймового Huawei Y6p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.