Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2020 года Oppo Realme C15 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.