Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2019 года Oppo Realme C2 с экраном 6.1" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.