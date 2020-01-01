Oppo Realme C2 против Huawei Honor 9X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2019 года Oppo Realme C2 с экраном 6.1" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme C2
- Защита корпуса по стандарту IPX4
- Весит на 30.8 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- На 42% выше плотность пикселей (391 vs 276 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 0.49" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme C2 и Huawei Honor 9X
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|276 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80%
|84.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.4 мм
|163.5 мм
|Ширина
|73.8 мм
|77.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.8 мм
|Вес
|166 граммов
|196.8 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 6 Lite
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|15.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|80 кадров/c (480p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (48 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X более удачной покупкой.
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