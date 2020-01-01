Главная > Сравнение смартфонов > Realme C2 vs P40 Lite – что лучше выбрать?

Oppo Realme C2 против Huawei P40 Lite

Оппо Реалми С2
Oppo Realme C2
VS
Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2019 года Oppo Realme C2 с экраном 6.1" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C2
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 44% выше плотность пикселей (398 vs 276 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme C2 и Huawei P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 276 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80% 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme C2
н/д
P40 Lite
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.4 мм 159.2 мм
Ширина 73.8 мм 76.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 166 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme C2
80%
P40 Lite +4%
83.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми С2 и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G52 MP6
GPU-ядер - 6
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C2
156
P40 Lite +275%
585
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C2
670
P40 Lite +177%
1856
AnTuTu Benchmark 8
Realme C2
79100
P40 Lite +312%
325961

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 6 Lite EMUI 10
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme C2
н/д
P40 Lite
18:04 ч.
Время просмотра видео
Realme C2
н/д
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Realme C2
н/д
P40 Lite
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C2 vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 80 кадров/c (480p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях