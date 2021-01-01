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Oppo Realme C2 против Meizu M6

Оппо Реалми С2
VS
Мейзу М6
Oppo Realme C2
Meizu M6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2019 года Oppo Realme C2 с экраном 6.1" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C2
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 930 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3070 мАч
  • Тонкие рамки – на 10.68% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 9 против 7
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Запись замедленной съемки в 80 FPS
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Meizu M6
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C2
vs
Meizu M6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 276 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80% 69.32%
Максимальная яркость
Realme C2
н/д
Meizu M6
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 154.4 мм 148.2 мм
Ширина 73.8 мм 72.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 166 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme C2 +15%
80%
Meizu M6
69.32%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми С2 и Мейзу М6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek MT6750
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-T860 MP2
Частота GPU 650 МГц 520 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C2
155
Meizu M6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C2
658
Meizu M6
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Realme C2 +107%
75037
Meizu M6
36220
AnTuTu Benchmark 8
Realme C2
77752
Meizu M6
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 7
Оболочка UI ColorOS 6 Lite Flyme 7.3

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C2 vs Meizu M6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 80 кадров/c (480p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Май 2019 года Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C2 более удачной покупкой.

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