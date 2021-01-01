Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 января 2021 года Oppo Realme C20 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.55-дюймового Nokia 5.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.