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Oppo Realme C21 против Huawei Honor 8S

Оппо Реалми C21
VS
Хуавей Хонор 8С
Oppo Realme C21
Huawei Honor 8S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2021 года Oppo Realme C21 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C21
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 173 и 160 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 8S
  • Весит на 44 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C21
vs
Honor 8S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.8% 78.1%
Максимальная яркость
Realme C21
443 нит
Honor 8S
н/д

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 147.1 мм
Ширина 76.4 мм 70.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme C21 +3%
80.8%
Honor 8S
78.1%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C21 и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 MediaTek Helio A22
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц 660 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C21 +8%
173
Honor 8S
160
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C21 +81%
978
Honor 8S
539
AnTuTu Benchmark 8
Realme C21 +38%
110372
Honor 8S
79924

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 9.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C21 vs Huawei Honor 8S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C21 более удачной покупкой.

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