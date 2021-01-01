Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2021 года Oppo Realme C21 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.