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Oppo Realme C21 против Oppo A16

Оппо Реалми C21
VS
Оппо Реалми А16
Oppo Realme C21
Oppo A16

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2021 года Oppo Realme C21 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.52-дюймового Oppo A16, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C21
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo A16
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (488 против 451 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C21
vs
Oppo A16

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.8% 82.9%
Максимальная яркость
Realme C21
451 нит
Oppo A16 +8%
488 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 163.4 мм
Ширина 76.4 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme C21
80.8%
Oppo A16 +3%
82.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C21 и Оппо Реалми А16 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C21
176
Oppo A16 +1%
178
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C21
991
Oppo A16 +2%
1013
AnTuTu Benchmark 9
Realme C21 +31%
133515
Oppo A16
101973
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 ColorOS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. 3:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C21 vs Oppo A16
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo A16. У него лучшие камера, коммуникации и корпус.

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