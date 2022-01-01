Oppo Realme C21Y против Motorola G Pure
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Oppo Realme C21Y с экраном 6.5" и чипом Unisoc T610, против 6.5-дюймового Motorola G Pure, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme C21Y
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 353 и 146 баллов
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola G Pure
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 37% выше максимальная яркость экрана (550 против 402 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|80.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|167.4 мм
|Ширина
|76 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.8 мм
|Вес
|200 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Черный
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T610
|MediaTek Helio G25
|Макс. частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|ARM Mali G52 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|614 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~71.2 Гфлопс
|~41.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C21Y +142%
353
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C21Y +99%
1315
661
|CPU
|66485
|-
|GPU
|32103
|-
|Memory
|37779
|-
|UX
|57506
|-
|Total score
|195111
|99147
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
|Stock Android
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme C21Y, а если дисплей, коммуникации и корпус – то Motorola G Pure.
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