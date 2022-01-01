Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июня 2021 года Oppo Realme C21Y с экраном 6.5" и чипом Unisoc T610, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.