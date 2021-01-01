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Oppo Realme C25 против Huawei Honor 9X

Оппо Реалми C25
VS
Хуавей Хонор 9Х
Oppo Realme C25
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Oppo Realme C25 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C25
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • На 45% выше плотность пикселей (391 vs 270 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C25
vs
Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 29 мс
Контрастность - 969:1
Максимальная яркость
Realme C25 +4%
479 нит
Honor 9X
459 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 163.5 мм
Ширина 75.9 мм 77.3 мм
Толщина 9.6 мм 8.8 мм
Вес 209 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme C25
81.7%
Honor 9X +3%
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C25 и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 2EEMC2 Mali-G51
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C25 +4%
339
Honor 9X
327
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C25
1317
Honor 9X +3%
1357
AnTuTu Benchmark 9
Realme C25
195989
Honor 9X +5%
204827
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 2.0 EMUI 10
Размер системы из коробки - 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 120 минут) Нет
Время полной зарядки 4:10 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme C25
н/д
Honor 9X
12:38 ч.
Время просмотра видео
Realme C25
н/д
Honor 9X
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Realme C25
н/д
Honor 9X
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C25 vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme C25
н/д
Honor 9X
78 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C25 более удачной покупкой.

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