Oppo Realme C25 против Realme 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Oppo Realme C25 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme C25
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo Realme 9
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 52% выше плотность пикселей (411 vs 270 PPI)
- Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
30
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|480 нит
|430 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|84.2%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|160.2 мм
|Ширина
|75.9 мм
|73.3 мм
|Толщина
|9.6 мм
|7.99 мм
|Вес
|209 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G70
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 2EEMC2
|Adreno 610
|Частота GPU
|820 МГц
|1114 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
339
Realme 9 +12%
378
Geekbench 5 (многоядерный)
1315
Realme 9 +21%
1587
|CPU
|71576
|86582
|GPU
|32528
|50350
|Memory
|47070
|73914
|UX
|56283
|79973
|Total score
|206695
|289180
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|3 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|594
|447
|PCMark 3.0 score
|-
|8020
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
|Realme UI 3.0
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 65 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|1:16 ч.
|Веб-серфинг
|-
|15:18 ч.
|Просмотр видео
|-
|18:35 ч.
|Игры
|-
|07:31 ч.
|Режим ожидания
|-
|139 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV08D10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 более удачной покупкой.
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