Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Oppo Realme C25 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.