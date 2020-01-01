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Oppo Realme C3 против Huawei Honor 10 Lite

Оппо Реалми C3
Oppo Realme C3
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 февраля 2020 года Oppo Realme C3 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C3
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (481 против 441 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • На 54% выше плотность пикселей (415 vs 270 PPI)
  • Весит на 33 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme C3 и Huawei Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme C3 +9%
481 нит
Honor 10 Lite
441 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.4 мм 154.8 мм
Ширина 75 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 8 мм
Вес 195 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme C3
82.7%
Honor 10 Lite
83.1%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C3 и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU - 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Realme C3 +18%
174989
Honor 10 Lite
148384

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI realme UI 1.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme C3
н/д
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
Realme C3
н/д
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
Realme C3
н/д
Honor 10 Lite
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C3 vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (12 МП + 2 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1960 5632 x 4224
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme C3
н/д
Honor 10 Lite
70 дБ
Музыка
Realme C3
н/д
Honor 10 Lite
73 дБ
Звонок
Realme C3
н/д
Honor 10 Lite
87 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и батарея - выбирайте Oppo Realme C3, а если дисплей и звук – то Huawei Honor 10 Lite.

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