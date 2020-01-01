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Oppo Realme C3 против Realme 1

Оппо Реалми C3
Oppo Realme C3
VS
Оппо Реалми 1
Oppo Realme 1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 февраля 2020 года Oppo Realme C3 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G70, против 6-дюймового Oppo Realme 1, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C3
  • Комплектуется на 1590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3410 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (481 против 423 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (355 и 295 баллов)
Причины выбрать Oppo Realme 1
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
  • Весит на 40 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme C3 и Oppo Realme 1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme C3 +14%
481 нит
Realme 1
423 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.4 мм 156.5 мм
Ширина 75 мм 75.2 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 195 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный Черный, Красный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme C3 +4%
82.7%
Realme 1
79.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C3 и Оппо Реалми 1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70 MediaTek Helio P60
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 2 3
Частота GPU - 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 3, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C3 +20%
355
Realme 1
295
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C3
1258
Realme 1 +15%
1442
AnTuTu Benchmark 8
Realme C3
174989
Realme 1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI realme UI 1.0 ColorOS 5.2
Размер системы из коробки 11.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3410 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme C3
н/д
Realme 1
14:15 ч.
Время просмотра видео
Realme C3
н/д
Realme 1
10:13 ч.
Время разговора (3G)
Realme C3
н/д
Realme 1
26:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C3 vs Oppo Realme 1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (12 МП + 2 MP + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme C3
н/д
Realme 1
64 дБ
Музыка
Realme C3
н/д
Realme 1
70 дБ
Звонок
Realme C3
н/д
Realme 1
89 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Май 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.561 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.422 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C3 более удачной покупкой.

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