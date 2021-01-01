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Oppo Realme C3 против Realme 8 Pro

Оппо Реалми C3
VS
Оппо Реалми 8 Про
Oppo Realme C3
Oppo Realme 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 февраля 2020 года Oppo Realme C3 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C3
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (411 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 50 Ватт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (633 против 487 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C3
vs
Realme 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 114 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme C3
487 нит
Realme 8 Pro +30%
633 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 160.6 мм
Ширина 75 мм 73.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme C3
82.7%
Realme 8 Pro +1%
83.3%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C3 и Оппо Реалми 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 2EEMC2 Adreno 618
Частота GPU 820 МГц 750 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C3
354
Realme 8 Pro +60%
566
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C3
1280
Realme 8 Pro +32%
1692
AnTuTu Benchmark 8
Realme C3
174656
Realme 8 Pro +65%
288509
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI realme UI 1.0 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (88% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч. 0:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme C3
н/д
Realme 8 Pro
16:43 ч.
Время просмотра видео
Realme C3
н/д
Realme 8 Pro
21:33 ч.
Время разговора (3G)
Realme C3
н/д
Realme 8 Pro
35:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C3 vs Oppo Realme 8 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme C3
н/д
Realme 8 Pro
84.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 Pro более удачной покупкой.

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