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Oppo Realme C30 против Nokia C2

Оппо Реалми С30
VS
Нокиа С2
Oppo Realme C30
Nokia C2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2022 года Oppo Realme C30 с экраном 6.5" и чипом Unisoc Tiger T612, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C30
  • Комплектуется на 2200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2800 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Nokia C2
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C30
vs
Nokia C2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.2% 71.6%

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 154.8 мм
Ширина 75.6 мм 75.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 182 грамма 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Черный Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme C30 +15%
82.2%
Nokia C2
71.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми С30 и Нокиа С2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 1800 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) -
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75		 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика Mali-G57 MP1 -
Частота GPU 614 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C30
345
Nokia C2
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C30
1295
Nokia C2
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Realme C30
178654
Nokia C2
н/д
CPU 59874 -
GPU 21805 -
Memory 45664 -
UX 52407 -
Total score 178654 -
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI Realme UI Go Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C30 vs Nokia C2
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5.0" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C30 более удачной покупкой.

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