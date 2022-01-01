Oppo Realme C30 против Nokia C2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2022 года Oppo Realme C30 с экраном 6.5" и чипом Unisoc Tiger T612, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme C30
- Комплектуется на 2200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2800 мАч
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Nokia C2
- Весит на 21 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
51
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
44
37
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
42
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|-
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.2%
|71.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|154.8 мм
|Ширина
|75.6 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.9 мм
|Вес
|182 грамма
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Черный
|Черный, Бирюзовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Unisoc Tiger T612
|Spreadtrum SC9832E
|Макс. частота
|1800 МГц
|1300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|-
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|-
|Графика
|Mali-G57 MP1
|-
|Частота GPU
|614 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 64 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
345
Geekbench 5 (многоядерный)
1295
|CPU
|59874
|-
|GPU
|21805
|-
|Memory
|45664
|-
|UX
|52407
|-
|Total score
|178654
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Realme UI Go
|Android Go
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:55 ч.
|2:05 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5.0"
|-
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C30 более удачной покупкой.
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