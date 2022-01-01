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Oppo Realme C30 против Realme C20

Оппо Реалми С30
VS
Оппо Реалми C20
Oppo Realme C30
Oppo Realme C20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2022 года Oppo Realme C30 с экраном 6.5" и чипом Unisoc Tiger T612, против 6.5-дюймового Oppo Realme C20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C30
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 93% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 348 и 180 баллов
Причины выбрать Oppo Realme C20
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C30
vs
Realme C20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.2% 80.8%

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 165.2 мм
Ширина 75.6 мм 76.4 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 182 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Серая сталь, Голубое озеро
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme C30 +2%
82.2%
Realme C20
80.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми С30 и Оппо Реалми C20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612 MediaTek Helio G35
Макс. частота 1800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 614 МГц 680 МГц
FLOPS - ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C30 +93%
348
Realme C20
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C30 +31%
1307
Realme C20
996
AnTuTu Benchmark 9
Realme C30 +47%
179842
Realme C20
122641
CPU 59874 40291
GPU 21805 16984
Memory 45664 27120
UX 52407 37983
Total score 179842 122641
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Realme UI Go Realme UI 1.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Нет (50% за 70 минут)
Время полной зарядки 2:55 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C30 vs Oppo Realme C20
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 27 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5.0" 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Oppo Realme C30, а если коммуникации – то Oppo Realme C20.

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