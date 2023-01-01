Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2022 года Oppo Realme C30s с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.75-дюймового Huawei Honor X7a, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.