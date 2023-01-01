Oppo Realme C30s против Infinix Hot 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2022 года Oppo Realme C30s с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Hot 20
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 0.32" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G85
- Стерео динамики
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
15
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
63
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
36
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
45
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.82 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|83.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|170.67 мм
|Ширина
|75.7 мм
|77.44 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.32 мм
|Вес
|186 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Unisoc SC9863A
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8322
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
305
Hot 20 +18%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
787
Hot 20 +66%
1307
|CPU
|25627
|65788
|GPU
|13569
|59349
|Memory
|30351
|43597
|UX
|28993
|75209
|Total score
|99292
|244929
Память
|Объем ОЗУ
|2, 3, 4 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI Go
|XOS 12
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (30% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|3:28 ч.
|1:41 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|-
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|3264 x 2448
|Апертура
|-
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/5.0"
|-
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 20 более удачной покупкой.
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