Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2022 года Oppo Realme C30s с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.82-дюймового Infinix Hot 20, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.