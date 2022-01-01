Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 марта 2022 года Oppo Realme C31 с экраном 6.5" и чипом Unisoc Tiger T612, против 6.5-дюймового Oppo Realme C21, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.