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Oppo Realme C33 против Realme C30s

Оппо Реалми C33
VS
Оппо Реалми C30s
Oppo Realme C33
Oppo Realme C30s

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Oppo Realme C33 с экраном 6.5" и чипом Unisoc Tiger T612, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30s, который имеет процессор Unisoc SC9863A. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C33
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более энергоэффективный CPU – Unisoc Tiger T612
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 348 и 305 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C33
vs
Realme C30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 82.1%

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164.2 мм
Ширина 75.7 мм 75.7 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 187 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой, Золотой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme C33
82.1%
Realme C30s
82.1%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C33 и Оппо Реалми C30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612 Unisoc SC9863A
Макс. частота 1800 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 PowerVR GE8322
Частота GPU 614 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C33 +14%
348
Realme C30s
305
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C33 +72%
1351
Realme C30s
787
AnTuTu Benchmark 9
Realme C33 +113%
211156
Realme C30s
99292
CPU 68272 25627
GPU 21829 13569
Memory 62343 30351
UX 57675 28993
Total score 211156 99292
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score 7153 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Realme UI S Realme UI Go

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 3:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C33 vs Oppo Realme C30s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5.0" 1/5.0"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C33 более удачной покупкой.

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