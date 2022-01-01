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Oppo Realme C33 против Realme C31

Оппо Реалми C33
VS
Оппо Реалми C31
Oppo Realme C33
Oppo Realme C31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Oppo Realme C33 с экраном 6.5" и чипом Unisoc Tiger T612, против 6.5-дюймового Oppo Realme C31, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C33
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C33
vs
Realme C31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 415 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 81.4%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 48 мс
Контрастность - 1033:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme C33
н/д
Realme C31
394 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164.7 мм
Ширина 75.7 мм 76.1 мм
Толщина 8.3 мм 8.4 мм
Вес 187 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой, Золотой Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme C33 +1%
82.1%
Realme C31
81.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C33 и Оппо Реалми C31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612 Unisoc Tiger T612
Макс. частота 1800 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Mali-G57 MP1
Частота GPU 614 МГц 614 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C33 +1%
1351
Realme C31
1332
AnTuTu Benchmark 9
Realme C33
210530
Realme C31 +1%
211823
CPU 68272 67603
GPU 21829 22171
Memory 62343 61955
UX 57675 58129
Total score 210530 211823
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 7589
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Realme UI S Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C33 vs Oppo Realme C31
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 27 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5.0" 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme C33
н/д
Realme C31
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Oppo Realme C33, а если коммуникации и звук – то Oppo Realme C31.

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