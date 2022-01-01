Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 февраля 2022 года Oppo Realme C35 с экраном 6.6" и чипом Unisoc Tiger T616, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12 Play, который имеет процессор Unisoc Tiger T610 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.