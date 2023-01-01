Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 февраля 2022 года Oppo Realme C35 с экраном 6.6" и чипом Unisoc Tiger T616, против 6.5-дюймового Motorola Moto G13, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.