Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 февраля 2022 года Oppo Realme C35 с экраном 6.6" и чипом Unisoc Tiger T616, против 6.59-дюймового Oppo A96, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.