Oppo Realme C3i против Realme C11
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июня 2020 года Oppo Realme C3i с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G70, против 6.5-дюймового Oppo Realme C11, который имеет процессор MediaTek Helio G35. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme C3i
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 354 и 181 баллов
Причины выбрать Oppo Realme C11
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Запись замедленной съемки в 90 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
34
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
|81.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|164.4 мм
|Ширина
|75 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9.1 мм
|Вес
|195 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный
|Мятный зеленый, Перечный серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G70
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 2EEMC2
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|820 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C3i +96%
354
181
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C3i +28%
1287
1004
AnTuTu Benchmark 8
Realme C3i +63%
177827
109014
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|Realme UI 1.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:25 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|90 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme C3i. У него лучшие производительность и корпус.
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