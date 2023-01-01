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Oppo Realme C55 против Huawei Honor X7a

Оппо Реалми C55
VS
Хуавей Хонор Х7а
Oppo Realme C55
Huawei Honor X7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 марта 2023 года Oppo Realme C55 с экраном 6.72" и чипом Mediatek Helio G88, против 6.75-дюймового Huawei Honor X7a, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C55
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше плотность пикселей (392 vs 260 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 380 и 183 баллов
Причины выбрать Huawei Honor X7a
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C55
vs
Honor X7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.72 дюймов 6.75 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 680 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 85.4%

Дизайн и корпус

Высота 165.6 мм 167.5 мм
Ширина 75.9 мм 76.9 мм
Толщина 7.89 мм 8.3 мм
Вес 189.5 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Желтый, Синий Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme C55 +2%
86.7%
Honor X7a
85.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C55 и Хуавей Хонор Х7а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G88 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C55 +108%
380
Honor X7a
183
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C55 +55%
1478
Honor X7a
951
AnTuTu Benchmark 9
Realme C55 +89%
234434
Honor X7a
123892
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Realme UI 4.0 Magic UI 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут) Да (80% за 80 минут)
Время полной зарядки - 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme C55 vs Huawei Honor X7a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Oppo Realme C55, а если автономность, камера, корпус и звук – то Huawei Honor X7a.

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