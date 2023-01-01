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Realme C55 против Infinix Hot 12

Оппо Реалми C55
VS
Инфиникс Хот 12
Realme C55
Infinix Hot 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 марта 2023 года Realme C55 с экраном 6.72" и чипом Mediatek Helio G88, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme C55
  • На 51% выше плотность пикселей (392 vs 259 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Infinix Hot 12
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme C55
vs
Hot 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.72 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 680 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 84.5%

Дизайн и корпус

Высота 165.6 мм 170.47 мм
Ширина 75.9 мм 77.6 мм
Толщина 7.89 мм 8.32 мм
Вес 189.5 граммов 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Желтый, Синий Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme C55 +3%
86.7%
Hot 12
84.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми C55 и Инфиникс Хот 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G88 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme C55 +5%
377
Hot 12
358
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme C55 +15%
1462
Hot 12
1273
AnTuTu Benchmark 9
Realme C55
231591
Hot 12 +7%
248537
CPU - 67349
GPU - 61522
Memory - 44361
UX - 75843
Total score 231591 248537
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Realme UI 4.0 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут) Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки - 1:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme C55 vs Infinix Hot 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Realme C55, а если звук – то Infinix Hot 12.

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