Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 марта 2023 года Realme C55 с экраном 6.72" и чипом Mediatek Helio G88, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.