Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Oppo Realme GT 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.7-дюймового Motorola Edge S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.