Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2021 года Oppo Realme GT Explorer Master с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.