Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2021 года Oppo Realme GT Master Edition с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 778 5G, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.