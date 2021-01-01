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Oppo Realme GT Master Edition против OnePlus Nord 2 5G

Оппо Реалми GT Master Edition
VS
Ванплас Норд 2 5G
Oppo Realme GT Master Edition
OnePlus Nord 2 5G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2021 года Oppo Realme GT Master Edition с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 778 5G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Master Edition
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 12% лучшая автономность (114 vs 102 часов)
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Master Edition
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 128.2%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme GT Master Edition
631 нит
Nord 2 5G
628 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 158.9 мм
Ширина 73.5 мм 73.2 мм
Толщина 8 мм 8.3 мм
Вес 174 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Аврора Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Master Edition и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778 5G MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2400 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G77 MC9
Частота GPU 490 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 OxygenOS 11.3
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme GT Master Edition
14:01 ч.
Nord 2 5G +16%
16:24 ч.
Время просмотра видео
Realme GT Master Edition +25%
20:08 ч.
Nord 2 5G
16:02 ч.
Время разговора (3G)
Realme GT Master Edition +16%
28:51 ч.
Nord 2 5G
24:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Master Edition vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus Nord 2 5G. У него лучшие программное обеспечение и звук.

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