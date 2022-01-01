Главная > Сравнение смартфонов > Realme GT Neo 2T vs Realme 9 Pro Plus – что лучше выбрать?

Oppo Realme GT Neo 2T против Realme 9 Pro Plus

Оппо Реалми GT Нео 2Т
VS
Оппо Реалми 9 Про Плас
Oppo Realme GT Neo 2T
Oppo Realme 9 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Oppo Realme GT Neo 2T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2T
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (996 против 610 нит)
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 997 и 816 баллов
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 2T
vs
Realme 9 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 218 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme GT Neo 2T +63%
996 нит
Realme 9 Pro Plus
610 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 160.2 мм
Ширина 73.3 мм 73.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.99 мм
Вес 186 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 2Т и Оппо Реалми 9 Про Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G68 MC4
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS - ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 2T +44%
725523
Realme 9 Pro Plus
503952
CPU 198447 137857
GPU 239610 140090
Memory 128969 100175
UX 159361 127716
Total score 725523 503952
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 99%
Graphics test 24 FPS 13 FPS
Graphics score 4148 2292
PCMark 3.0 score 16066 10740
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 17.1 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 0:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:29 ч.
Просмотр видео - 14:47 ч.
Игры - 05:58 ч.
Режим ожидания - 96 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 2T vs Oppo Realme 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Oppo Realme GT Neo 2T, а если камера – то Oppo Realme 9 Pro Plus.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
13 (76.5%)
4 (23.5%)
Всего проголосовало: 17

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco F3 против Oppo Realme GT Neo 2T
2. Xiaomi Mi 11 Lite против Oppo Realme GT Neo 2T
3. Oppo Realme GT Neo 2 против Oppo Realme GT Neo 2T
4. Oppo Realme GT Neo 3 против Oppo Realme GT Neo 2T
5. Xiaomi Poco F3 против Oppo Realme 9 Pro Plus
6. Oppo Realme 8 Pro против Oppo Realme 9 Pro Plus
7. Oppo Realme GT Neo 2 против Oppo Realme 9 Pro Plus
8. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus против Oppo Realme 9 Pro Plus
9. Xiaomi Mi 11i против Oppo Realme 9 Pro Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры