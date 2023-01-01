Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2022 года Realme GT Neo 3 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.