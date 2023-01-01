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Realme GT Neo 3 против Apple iPhone 14 Pro

Оппо Реалми GT Нео 3
VS
Эпл Айфон 14 Про
Realme GT Neo 3
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2022 года Realme GT Neo 3 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT Neo 3
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 126% выше максимальная яркость экрана (1790 против 793 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Realme
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 394 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
GT Neo 3
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
ШИМ (PWM) 359 Гц 240 Гц
Время отклика 11 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
GT Neo 3
793 нит
iPhone 14 Pro +126%
1790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 147.5 мм
Ширина 75.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.85 мм
Вес 188 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
GT Neo 3 +1%
87.5%
iPhone 14 Pro
87%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 3 и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Apple A16 Bionic
Макс. частота 2850 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Apple GPU
Частота GPU 860 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GT Neo 3
967
iPhone 14 Pro +91%
1848
Geekbench 5 (многоядерный)
GT Neo 3
4078
iPhone 14 Pro +30%
5305
AnTuTu Benchmark 9
GT Neo 3
805910
iPhone 14 Pro +17%
940705
CPU 199554 253169
GPU 307583 394023
Memory 143206 149281
UX 158881 145972
Total score 805910 940705
3DMark Wild Life Performance
GT Neo 3
5539
iPhone 14 Pro +78%
9874
Пиковая температура корпуса 48.5 °C 41.2 °C
Stability 96% 79%
Graphics test 33 FPS 59 FPS
Graphics score 5539 9874
PCMark 3.0
GT Neo 3
14546
iPhone 14 Pro
н/д
Web score 11461 -
Video editing 6633 -
Photo editing 44162 -
Data manipulation 9494 -
Writing score 20636 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI Realme UI 3.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:51 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 15:32 ч. 15:45 ч.
Игры 05:17 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 111 ч. 120 ч.
Общая автономность
GT Neo 3
34:11 ч.
iPhone 14 Pro +6%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT Neo 3 vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
GT Neo 3
82.5 дБ
iPhone 14 Pro +8%
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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