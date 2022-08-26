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Oppo Realme GT Neo 3 против Motorola Edge X30

Оппо Реалми GT Нео 3
VS
Моторола Эдж X30
Oppo Realme GT Neo 3
Motorola Edge X30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2022 года Oppo Realme GT Neo 3 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.7-дюймового Motorola Edge X30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
Причины выбрать Motorola Edge X30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1194 и 960 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 3
vs
Edge X30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 359 Гц -
Время отклика 11 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT Neo 3
796 нит
Edge X30
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.6 мм
Ширина 75.6 мм 75.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.5 мм
Вес 188 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 3 и Моторола Эдж X30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2850 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 730
Частота GPU 912 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo 3
960
Edge X30 +24%
1194
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 3 +15%
4045
Edge X30
3531
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 3
797702
Edge X30 +17%
932381
CPU 206994 206492
GPU 309418 418380
Memory 128811 146572
UX 160225 170155
Total score 797702 932381
3DMark Wild Life Performance
Realme GT Neo 3
5293
Edge X30 +82%
9640
Stability 94% 72%
Graphics test 31 FPS 57 FPS
Graphics score 5293 9640
PCMark 3.0 score 14580 15719
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0 MYUI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 0:36 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:09 ч. -
Просмотр видео 15:32 ч. -
Игры 05:40 ч. -
Режим ожидания 111 ч. -
Общая автономность
Realme GT Neo 3
34:36 ч.
Edge X30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 3 vs Motorola Edge X30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT Neo 3
82.5 дБ
Edge X30
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola Edge X30. У него лучшие производительность и корпус.

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Мнение пользователей

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Денис 26 августа 2022 12:04
Я думаю, что Realme надёжней.
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