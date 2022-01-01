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Oppo Realme GT Neo 3 против OnePlus 9R

Оппо Реалми GT Нео 3
VS
Ванплас 9R
Oppo Realme GT Neo 3
OnePlus 9R

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2022 года Oppo Realme GT Neo 3 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.55-дюймового OnePlus 9R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8100
Причины выбрать OnePlus 9R
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (1111 против 1007 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 3
vs
OnePlus 9R

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 86.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Realme GT Neo 3
1007 нит
OnePlus 9R +10%
1111 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 161 мм
Ширина 75.6 мм 74.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 188 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT Neo 3 +1%
87.5%
OnePlus 9R
86.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 3 и Ванплас 9R в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2850 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 650
Частота GPU - 675 МГц
FLOPS - ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 3 +32%
3947
OnePlus 9R
2986
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 3 +18%
817455
OnePlus 9R
695646
CPU 201062 191178
GPU 312754 235507
Memory 144057 118628
UX 156950 145299
Total score 817455 695646
3DMark Wild Life Performance
Stability - 68%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4211
PCMark 3.0 score - 11759
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Realme UI 3.0 OxygenOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да (100% за 39 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 0:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 3 vs OnePlus 9R
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Oppo Realme GT Neo 3, а если программное обеспечение и звук – то OnePlus 9R.

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