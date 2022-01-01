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Oppo Realme GT Neo 3 против Realme 9 Pro

Оппо Реалми GT Нео 3
VS
Оппо Реалми 9 Про
Oppo Realme GT Neo 3
Oppo Realme 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2022 года Oppo Realme GT Neo 3 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (796 против 567 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • На 27% лучшая автономность (40:03 vs 31:34 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 3
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.6%
Время отклика - 30 мс
Контрастность - 1230:1
Максимальная яркость
Realme GT Neo 3 +40%
796 нит
Realme 9 Pro
567 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.3 мм
Ширина 75.6 мм 75.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.5 мм
Вес 188 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT Neo 3 +4%
87.5%
Realme 9 Pro
84.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 3 и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2850 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 619
Частота GPU - 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 3 +101%
4063
Realme 9 Pro
2018
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 3 +108%
798440
Realme 9 Pro
383786
CPU 203855 122628
GPU 312836 92185
Memory 130171 56464
UX 158116 112915
Total score 798440 383786
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1211
PCMark 3.0 score - 9593
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:13 ч. 14:37 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 17:25 ч.
Игры 05:32 ч. 07:27 ч.
Режим ожидания 94 ч. 124 ч.
Общая автономность
Realme GT Neo 3
31:34 ч.
Realme 9 Pro +27%
40:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 3 vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo 3 более удачной покупкой.

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