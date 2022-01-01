Oppo Realme GT Neo 3T против Realme 10 Pro Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 июня 2022 года Oppo Realme GT Neo 3T с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.7-дюймового Oppo Realme 10 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3T
- Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1011 и 686 баллов
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro Plus
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Весит на 19.5 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.62 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|397 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|90.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|471 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|161.5 мм
|Ширина
|75.8 мм
|73.9 мм
|Толщина
|8.65 мм
|7.8 мм
|Вес
|194.5 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|-
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Желтый
|Черный, Синий, Starlight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|MediaTek Dimensity 1080
|Макс. частота
|3200 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|675 МГц
|-
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo 3T +47%
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 3T +58%
3172
2008
|CPU
|186889
|-
|GPU
|241818
|-
|Memory
|119815
|-
|UX
|149955
|-
|Total score
|696535
|496436
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|25 FPS
|-
|Graphics score
|4247
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
|Realme UI 4.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да (50% за 17 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|-
|Веб-серфинг
|12:03 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:40 ч.
|-
|Игры
|05:01 ч.
|-
|Режим ожидания
|118 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|112°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Oppo Realme GT Neo 3T, а если корпус – то Oppo Realme 10 Pro Plus.
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