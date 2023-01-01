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Realme GT Neo 5 против Apple iPhone 14

Оппо Реалми Нео 5
VS
Эпл Айфон 14
Realme GT Neo 5
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2023 года Realme GT Neo 5 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT Neo 5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1721 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3279 мАч
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Realme
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1726 и 1269 баллов
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
GT Neo 5
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.74 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость - 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
GT Neo 5
н/д
iPhone 14
832 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.85 мм 146.7 мм
Ширина 75.75 мм 71.5 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 199 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость - IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
GT Neo 5 +2%
87.9%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нео 5 и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GT Neo 5
1269
iPhone 14 +36%
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
GT Neo 5
4278
iPhone 14 +11%
4730
AnTuTu Benchmark 9
GT Neo 5 +22%
997054
iPhone 14
817554
CPU - 212927
GPU - 344469
Memory - 130488
UX - 132690
Total score 997054 817554
3DMark Wild Life Performance
GT Neo 5
8194
iPhone 14 +15%
9418
Пиковая температура корпуса - 42.4 °C
Stability 61% 82%
Graphics test 49 FPS 56 FPS
Graphics score 8194 9418
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI Realme UI 4.0 -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 150 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:16 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:45 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 05:24 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
GT Neo 5
н/д
iPhone 14
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT Neo 5 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
GT Neo 5
н/д
iPhone 14
135
Качество видео
GT Neo 5
н/д
iPhone 14
146
Итоговая оценка камеры
GT Neo 5
н/д
iPhone 14
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
GT Neo 5
н/д
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Realme GT Neo 5, а если программное обеспечение и камера – то Apple iPhone 14.

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