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Realme GT Neo 5 против OnePlus Ace 2V

82 из 100
Realme GT Neo 5
VS
80 из 100
OnePlus Ace 2V
Realme GT Neo 5
OnePlus Ace 2V

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2023 года Realme GT Neo 5 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.74-дюймового OnePlus Ace 2V, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT Neo 5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 80W)
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1281 и 1176 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
GT Neo 5
94*
Ace 2V
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
GT Neo 5
82*
Ace 2V
80*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
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Экран:
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Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
GT Neo 5
vs
Ace 2V

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.74 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 163.85 мм 162.6 мм
Ширина 75.75 мм 75.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 199 граммов 191.5 граммов
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
GT Neo 5
87.9%
Ace 2V +2%
89.5%

Производительность

Тестируем Realme GT Neo 5 и OnePlus Ace 2V в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3190 МГц 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Mali-G710 MP10
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~1648 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GT Neo 5 +9%
1281
Ace 2V
1176
Geekbench 5 (многоядерный)
GT Neo 5 +25%
4292
Ace 2V
3447
AnTuTu Benchmark 9
GT Neo 5 +7%
1077598
Ace 2V
1007564
CPU 243389 254173
GPU 450859 379060
Memory 193070 181293
UX 186616 186026
Total score 1077598 1007564
3DMark Wild Life Performance
GT Neo 5
9988
Ace 2V
н/д
Stability 62% -
Graphics test 59 FPS -
Graphics score 9988 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 ColorOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 150 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 0:16 ч. 0:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT Neo 5 vs OnePlus Ace 2V
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 112° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 150 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Realme GT Neo 5, а если программное обеспечение – то OnePlus Ace 2V.

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