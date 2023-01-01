Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2023 года Realme GT Neo 5 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.74-дюймового OnePlus Ace 2V, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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