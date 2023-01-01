Realme GT Neo 5 против OnePlus Ace 2V
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2023 года Realme GT Neo 5 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.74-дюймового OnePlus Ace 2V, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Realme GT Neo 5
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Стабилизация изображения
- Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 80W)
- На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1281 и 1176 баллов
Обзор
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.74 дюймов
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.1:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|451 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|-
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|163.85 мм
|162.6 мм
|Ширина
|75.75 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|199 граммов
|191.5 граммов
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Фиолетовый
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|MediaTek Dimensity 9000
|Макс. частота
|3190 МГц
|3050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G710 MP10
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|~1648 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|243389
|254173
|GPU
|450859
|379060
|Memory
|193070
|181293
|UX
|186616
|186026
|Total score
|1077598
|1007564
|Stability
|62%
|-
|Graphics test
|59 FPS
|-
|Graphics score
|9988
|-
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark (#43 и #72)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|ColorOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|150 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (50% за 16 минут)
|Время полной зарядки
|0:16 ч.
|0:32 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 150 Вт
|Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Realme GT Neo 5, а если программное обеспечение – то OnePlus Ace 2V.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1